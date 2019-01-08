ایران تتبوأ المرتبة الاولى عالميا في النمو العلمي

تبوأت الجمهورية الاسلامية الايرانية المرتبة الاولى عالميا في النمو العلمي كما حازت على المرتبة الاولى في الانتاج المعرفي ببعض الفروع العلمية وفق تصريح مساعد وزير العلوم في الشؤون التعليمية مجتبى شريعتي نياسر.

وقال شريعتي نياسر، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحفي، انه في بداية انتصار الثورة الاسلامية كانت الحاجة تدعو الى ايفاد طلبتنا الى الخارج في مختلف الفروع العلمية الا ان عدد الطلبة الايرانيين الموفدين الى الخارج بات ضئيلا للغاية وهو مايدلل على قوة نظامنا التعليمي.

واضاف: ان تقدمنا الصناعي والعسكري يعود الفضل فيه بشكل رئيسي الى خريجي جامعاتنا حيث حازت ايران على تقدم لافت في مجالات تصنيع الاقمار الصناعية والصواريخ والصناعات المعقدة الاخرى، ان ايران لها اليد الطولى في التقدم والتنمية بمجالات النفط والبتروكيمياويات والعلوم الانسانية والزراعة.

واعتبر ان ايران تتنافس مع البلدان المتقدمة في العالم على صعد العلوم والتكنولوجيا.

المصدر: وكالة انباء فارس