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January 8 2019 - 12:30

ابتكار جديد للكشف المبكر عن الاكتئاب

منذ 1 ساعة 8 January، 2019
ابتكار جديد للكشف المبكر عن الاكتئاب
ابتكار جديد للكشف المبكر عن الاكتئاب
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

بات في إمكان الأطباء، تشخيص حالات القلق والاكتئاب لدى المرضى، بفضل جهاز تعقب إلكتروني تم ابتكاره مؤخرا.
وفقا لصحيفة “ديلي تيليغراف”، يتكون الجهاز من سماعات للرأس، وسوار للرسغ، وسوار للكاحل، ويقوم بمراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى التعرق، والتنفس، وقطر حدقة العين، ويجمع البيانات ويحللها.
ويعاني الكثيرون من الاكتئاب والقلق، ولا يتم تشخيص المرض لديهم إلا في وقت متأخر  بسبب فشلهم في التعرف على الأعراض والإبلاغ عنها.
ويمكن لجهاز “سيستم دي”، تشخيص اضطراب القلق الحاد في 94% من الحالات.
ومن المتوقع أن يطرح الجهاز في الأسواق للاستخدام بشكل واسع، خلال عام 2019.

المصدر: سبوتنيك

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