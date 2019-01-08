انقلاب سيارة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 12:30

انقلاب سيارة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس

منذ 1 ساعة 8 January، 2019
انقلاب مركبة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس
انقلاب مركبة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس
خبر وصورة

المصدر: التحكم المروري

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