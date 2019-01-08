انقلاب سيارة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 12:30
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غصن أمام المحكمة: لقد اتهمت خطأ واحتجزت ظلماً وقد تصرفت بنزاهة ووفقاً للقانون وبعلم مسؤولي شركة نيسان وموافقتهم
انقلاب سيارة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس
منذ 1 ساعة
8 January، 2019
انقلاب مركبة على اوتوستراد #القلمون باتجاه #طرابلس
خبر وصورة
المصدر:
التحكم المروري
خبر وصورة
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