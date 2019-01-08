معبر رفح يعمل الثلاثاء باتجاه واحد فقط من مصر إلى غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2019 - 05:36

معبر رفح يعمل الثلاثاء باتجاه واحد فقط من مصر إلى غزة

منذ 2 ساعة 8 January، 2019
رفح
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت حركة حماس الإثنين بعيد تسلمها إدارة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه، أن الجانب المصري قرر أن حركة العبور الثلاثاء ستكون باتجاه واحد فقط من مصر إلى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه “بحسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غدا الثلاثاء، ننوه بأن المعبر يعمل غدا للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع”.

ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار منع حركة العبور من قطاع غزة إلى مصر سيسري الثلاثاء حصرا أم سيمتد لأيام أخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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