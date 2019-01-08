أردوغان ومادورو يؤكدان مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في اتصال هاتفي، مواصلة البلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية، وفقا لمصادر في الرئاسة التركية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن المصادر قولها، إن الزعيمين شددا على عزمهما مواصلة وزيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأعرب أردوغان عن شكره لنظيره الفنزويلي على دعوته للمشاركة في مراسم أدائه اليمين الدستورية، لولايته الرئاسية الثانية، موضحا فيالوقت ذاته عدم تمكنه من الحضور بسبب كثافة جدول أعماله، مؤكدا تكليف نائبه فؤاد أوقطاي لتمثيل تركيا.

وأعيد انتخاب مادورو في الـ20 من مايو الماضي، لولاية رئاسية ثانية تبدأ رسميا في 10 يناير الجاري.

المصدر: وكالة الاناضول