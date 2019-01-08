ظریف ینتقد سیاسات أمريكا العمیاء في المنطقة

اعتبر وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف سیاسات البیت الابیض في المنطقة بانها فاشلة ووصفها بانها عمیاء.

وفی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی “تویتر” نشر ظریف صورة للرئیس الامیركی دونالد ترامب مع مستشاریه وهم یرتدون نظارات الواقع الافتراضي.

وكتب وزیر الخارجیة الایرانی فی التغریدة: “یقولون بان للصورة الف حكایة للسرد الا ان لهذه الصورة اكثر من الف حكایة یمكنها ان تسردها لنا حول عقود من السیاسات الفاشلة للولایات المتحدة الامیركیة فی المنطقة”.

واضاف ظریف “انه فی وادی العمیان حتى الذین یرتدون نظارات الواقع الافتراضي هم عمیان”.

المصدر: وكالة ارنا