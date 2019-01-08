الداخلية في غزة: موظفونا جاهزون لإعادة تشغيل معبر رفح اعتبارًا من يوم الثلاثاء

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إنه بعد إبلاغها بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد بسحب موظفيها من معبر رفح، قامت طواقمُ المعابر التابعة لها أنها قامت باستلام المعبر فجر اليوم الاثنين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الموظفين بدأوا إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها قررت سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح غد الاثنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية