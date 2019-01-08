أسامة سعد تفقد أضرار السيول في حي القناية في صيدا وعرض سبل المعالجة مع فنيانوس

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، مساء اليوم، حي القناية في صيدا، حيث عاين الأضرار التي لحقت بالبيوت والمحال التجارية والطرقات، نتيجة لاجتياح السيول المخلوطة بالوحول ومياه الصرف الصحي للحي، وذلك للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة.

ولفت المكتب الاعلامي لسعد، في بيان، إلى ان سعد كان قد زار الحي “أكثر من مرة مؤخرا لمعاينة أضرار السيول المستمرة. كما كان المسؤولون المحليون المعنيون قد وعدوا بالمعالجة الفورية بما يمنع تدفق السيول إلى بيوت الحي، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل”.

أضاف المكتب: “لذلك، وبعد إهمال اتحاد بلديات صيدا الزهراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار اجتياح السيول للبيوت، بادر سعد هذا المساء إلى الاتصال بوزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس الذي وعد بالمعالجة، وكلف المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس بالأمر”.

وقد عبر سعد عن تعاطفه مع المتضررين، مطالبا بالتعويض عليهم، وانتقد “التغاضي الرسمي عن التعديات على مجرى نهر القملة”، و”تنفيذ الحفريات على أوتوستراد الشماع خلال فصل الأمطار، وهما السببان الرئيسيان وراء اجتياح السيول لحي القناية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام