مهمات اطفاء بيروت اليوم: رفع أشجار ولافتات وسحب مياه وعمليات اسعاف وانقاذ

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “مع اشتداد العاصفة التي يشهدها لبنان، تعمل عناصر فوج اطفاء بيروت، على تسيير دوريات لتأمين السلامة العامة في شوارع العاصمة وخارجها في منطقتي عرمون وبشامون”.

وأتت المهمات التي قام بها عناصر الفوج، منذ صباح اليوم ولغاية الآن، على الشكل الآتي:

– سقوط شجرة في موقف تابع لكنيسة مار مخايل النويري، وتمت معالجة الأمر.

– سقوط شجرة في منطقة مار الياس قرب ثكنة الحلو، وتمت معالجة الأمر.

– الكشف على شجرة مهددة بالسقوط، في منطقة البدوي.

– انقاذ محتجزين داخل مصعد كهربائي في مبنى التفتيش المركزي، بمنطقة فردان.

– نقل مصاب بحادث سير في منطقة الطريق الجديدة، يدعى محمد ياسين، الى مستشفى المقاصد.

– نقل مصابة بحادث منزلي في برج ابي حيدر، تدعى ثريا بكار، الى مستشفى المقاصد.

– رفع عدد من اليافطات من شوارع بيروت، والتي سقطت جراء العاصفة.

– عمليات سحب مياه من حي دوغان في منطقة الطريق الجديدة، حائلين دون دخولها الى منازل المواطنين .

– حريق منزل في منطقة الاشرفية الطابق 9 للمدعو الياس نعمة، من دون وقوع اصابات.

واختتم البيان بالتأكيد أن “عناصر فوج اطفاء بيروت على أهبة الاستعداد للتدخل، عند اي خطر قد يهدد سلامة المواطنين وسكان العاصمة، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 175 الموضوع بتصرفهم على مدار الساعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام