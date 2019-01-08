وزير الداخلية الفرنسي يتوعد بالرد على عنف المحتجين

أدان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، دعوات أطلقها محتجون من حركة “السترات الصفراء” إلى استخدام العنف ضد الشرطة، مؤكدا عزم السلطات على اتخاذ إجراءات مشددة ضد هؤلاء الأشخاص.

ونقلت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية عن الوزير قوله، اليوم الاثنين: “تصبح دعوات إلى العنف ظاهرة روتينية، والأسوأ من ذلك أنها تصبح محط اعتزاز (لمطلقيها)”، مضيفا: “سنرد على العنف المفرط بإجراءات في غاية الشدة”.

وتابع كاستانير، في كلمة وجهها إلى أفراد الشرطة وفرق الإنقاذ: “سأقترح على رئيس الدولة ورئيس الوزراء تنظيم مناقشة حول قانون التخطيط الذي من شأنه أن يحدد رؤيتنا البعيدة الأمد لسياستنا في مجال الأمن الداخلي”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إنه سيعلن عن إجراءات جديدة تخطط السلطات لاتخاذها من أجل ضمان النظام العام أثناء الفعاليات الاحتجاجية.

وبدأ حراك “السترات الصفراء” في فرنسا أواسط نوفمبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وتحولت هذه المظاهرات إلى احتجاجات تخللتها اشتباكات بين عناصر الأمن والمحتجين وحوادث إحراق ونهب متاجر، وتتهم الحركة الاحتجاجية مؤسسات الدولة بفقدان الكفاءة في إدارة شؤون البلاد.

المصدر: وكالات