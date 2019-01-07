الجوف: انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان على منطقة سلبة في مديرية خب والشعف وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 20:31

الجوف: انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان على منطقة سلبة في مديرية خب والشعف وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد

منذ 37 mins 7 January، 2019
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