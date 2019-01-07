“جبهة العمل”: للاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 20:31

“جبهة العمل”: للاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

منذ 1 ساعة 7 January، 2019
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

طالبت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان له الاثنين “المسؤولين والقيمين على أمن الوطن والمواطن بتحمل المسؤولية والرجوع إلى ضميرهم الأخلاقي والإنساني والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طال انتظارها”.

وأشارت الجبهة إلى أن “المواطن اللبناني بات يعيش اليوم في حالة من الضياع والموت السريري ما أدى إلى وصوله عن قناعة إلى اليأس والقرف من جميع المسؤولين المطالبين اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالترفع عن أسلوب التحدي والمكابرة والأنانية والالتفات إلى حقوق الناس وحقوق الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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