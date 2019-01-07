لبنان: توقيف عصابة تتعاطى المخدرات في صور

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في منطقة صور(جنوب) عصابة تتعاطى المخدرات على إختلاف أنواعها، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “دورية من مخابرات الجيش – فرع صور تمكنت من توقيف عصابة بالجرم المشهود، تقوم بتعاطي المخدرات على إختلاف أنواعها من حشيشة الكيف والكوكاين وحبوب السيلفا والإتجار بها”.

ولفتت الوكالة الى انه “على رأس هذه العصابة السورية أ. ب. واللبناني ش. م. واللبناني المكتوم القيد ع. د”، وتابعت “بعد التحقيقات والاعتراف بهذه الأعمال، سيتم إيداعهم القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام