المفوضية الأوروبية: تفاصيل آلية العمل لتفادي العقوبات ضد إيران قد تعلن خلال أسابيع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوربية للشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي مازال مستمرا في العمل للوصول إلى آلية لتفادي العقوبات الأميركية ضد إيران، موضحة أن تفاصيل هذه الآلية قد تعلن خلال الأسابيع القادمة. وقالت المتحدثة مايا كوتشينتاتيش في إفادة صحافية اليوم الاثنين “العمل مازال مستمرا لوضع آلية خاصة للمدفوعات، وتفاصيل هذه الآلية ستطلق خلال الأسابيع القادمة، ونحن ملتزمون بها طالما التزمت إيران بجانبها من الاتفاق النووي”. وأضافت المتحدثة “لا أستطيع أن أضع تاريخا محددا، ولكن أؤكد أن العمل مستمر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية