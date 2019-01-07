المفوضية الأوروبية: #الاتحاد_الأوروبي مستمر بالعمل على آلية لتفادي #العقوبات_الأميركية على #إيران وتفاصيلها تعلن خلال أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 14:49
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: واشنطن أرغمت على الإنسحاب من سوريا والعراق وأفغانستان
شمخاني: ترامب يكذب عندما يقول إن إيران طلبت التفاوض معه فطهران لم تتقدم بأي طلب للتفاوض
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: يصر على بناء الجدار الحدودي كشرط لإنهاء اغلاق الحكومة الفيدرالية
المفاوضون الأميركيون يبدأون محادثات مع نظرائهم الصينيّين في بكين لإنهاء الحرب التجاريّة بين أكبر اقتصادين في العالم
الملك الماليزي السلطان محمد الخامس يتنازل عن عرش ماليزيا بعد أكثر من عامين من توليه منصب الرئيس الأعلى للدولة
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المفوضية الأوروبية: #الاتحاد_الأوروبي مستمر بالعمل على آلية لتفادي #العقوبات_الأميركية على #إيران وتفاصيلها تعلن خلال أسابيع
منذ 1 ساعة
7 January، 2019
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