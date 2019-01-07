المفوضية الأوروبية: #الاتحاد_الأوروبي مستمر بالعمل على آلية لتفادي #العقوبات_الأميركية على #إيران وتفاصيلها تعلن خلال أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 14:49

المفوضية الأوروبية: #الاتحاد_الأوروبي مستمر بالعمل على آلية لتفادي #العقوبات_الأميركية على #إيران وتفاصيلها تعلن خلال أسابيع

منذ 1 ساعة 7 January، 2019
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