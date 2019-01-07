علماء روس يبتكرون تقنية جديدة لمعالجة تسرب النفط

ابتكر العلماء الروس من مدينة روستوف الروسية، مرشح مياه حيوي فريد من نوعه باستخدام طحالب الفوقس، التي بإمكانها تنقية مياه البحر بشكل فعال وآمن من التسربات النفطية.

وقام العلماء، بالتعاون مع زملاء من معهد مورمانسك البيولوجي البحري، بإنشاء تكنولوجيا خاصة من هياكل الطحالب قادرة على تنقية المياه من المنتجات النفطية.

وقال أحد مؤلفي الدراسة لـ”سبوتنيك”، الدكتور أوليغ ستيبانيان، “بالإمكان تسييج منطقة التسرب النفطي بمرشح الطحالب الذي سيقوم بمعالجة النفط إلى مواد بسيطة حتى لو كانت هناك تسربات إضافية”.

وأضاف العالم، أن هذه التقنية فريدة من نوعها، وتم تحديد نوع الطحالب الأمثل لهذا الغرض، وهو الفوقس الحويصلي (Fucus vesiculosus)، فهو الأكثر استقرارا.

وتنمو هذه الطحالب في البحار الشمالية، وتتواجد في درجات حرارة ما بين الاثنين تحت الصفر والثلاثين فوق الصفر، فلديها قدرة كبيرة على التكيف وتبلغ مقاومتها للمنتجات البترولية 50 مليغرام لكل لتر.

وقد أظهرت التجارب أن عشرات الكيلوغرامات من هذه الطحالب، الموضوعة بطريقة محددة، قادرة على ترشيح عدة أطنان من المنتجات النفطية في الماء، وقال ستيبانيان “يمكن تطبيق تقنيتنا في أي مكان من العالم، لأن المنهجية تسمح لنا باختيار نوع الطحالب لمنطقة معينة وطريقة وضعها في الماء”.

المصدر: سبوتنيك