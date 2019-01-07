الحكومة المصرية تقرر ربط أسعار البنزين عالي الأوكتين بالأسعار العالمية

قرر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الاثنين، ربط سعر البنزين عالي الأوكتين (بنزين 95 أوكتين) بالأسعار العالمية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجريدة الرسمية المصرية قرار مدبولي ربط سعر بيع بنزين 95 أوكتين محلياً بالسعر العالمي بشكل ربع سنوي. وشكل مدبولي بهذا الصدد لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تضم ممثلين عن وزارة البترول ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول.

وأسند رئيس الوزراء للجنة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري. كما تختص اللجنة أيضا “بمتابعة تنفيذ آلية التسعير وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي”.

كما نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن “تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقاً، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً”. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار الذي صدر في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، قد نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية. وكان موعد تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي قد تأجل من كانون الأول ديسمبر الماضي، إلى كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك بعد طلب الحكومة المصرية من الصندوق تأجيل تطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق حول تحرير سعر الوقود.

وبدأت مصر تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتطبق حزمة من السياسات الاقتصادية، تتضمن تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذا بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية