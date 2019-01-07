اليمن: وقفة شعبية بحجة تنديدا بالعدوان ودعما للجيش واللجان

نظم أبناء عزلة مدوم بمديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة اليمنية وقفة قبلية مسلحة تنديدا بمحاولات العدوان السعودي الاميركي التصعيد رغم ما تم من تفاهمات في السويد.

واكد المشاركون أن “تحركات مرتزقة العدوان لإفشال الاتفاق لا تخيف الشعب بل تزيده قوة وعزيمة لإجتثاث أدوات الغزاة الرخيصة، والتنكيل بهم وتحرير اليمن وإخراجه من الوصاية والاستبعاد إلى الأبد وافشال أطماع قوى الغزو والإرتهان بيمن الحكمة الإيمان”.

وجدد المشاركون “تأكيدهم جهوزيتهم التامة بجانب أبطال الجيش واللجان الشعبية للتصدي لكل المخططات والأهداف الخبيثة والعبثية التي يريد انتاجها العدوان السعودي الأمريكي في اليمن، معلنين النفير العام المتواصل الذي تتميز به قبائل الشرفين نصرة للدين والوطن ولمظلومية الشعب”.

وطالب المشاركون “المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحلي بالشجاعة وانصاف الشعب اليمني المظلوم بإتخاذ موقف حاسم يقضي بوقف الحرب العبثية التي تسببت بكارثة هي الأسوأ عالميا يعيشها ويكابدها اليمن منذ أربعة اعوام تقريبا”.

المصدر: موقع انصار الله