بالصور- الثلوج في المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 14:49

بالصور- الثلوج في المناطق اللبنانية

منذ 1 ساعة 7 January، 2019
ثلوج عرمتى
لبنان

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المصدر: موقع المنار- الوكالة الوطنية - انترنت

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