دائرة الأرصاد الجوية: العاصفة نورما مستمرة لغاية الأربعاء

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، لا يزالان تحت تأثير المنخفض الجوي العاصف “NORMA”، المصحوب بكتل هوائية باردة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج، والذي يستمر لغاية بعد الظهر الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

وذكرت ان الطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيكون كالآتي:

– الإثنين: غائم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر إلى ثلاثة أمتار. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بعض الانجرافات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– الثلاثاء: غائم مع رياح شديدة تصل إلى 90 كلم/س خاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات وخطر سقوط لوحات الاعلانات، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان تلامس ال 800 متر ليلا.

– الأربعاء: غائم مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتدنى درجات الحرارة بشكل محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر ويتحول إلى غائم جزئيا، نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبارا من 900 متر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام