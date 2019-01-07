طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مرصدين للمقاومة أحدهما شرق خانيونس والأخر شرق حي الشجاعية في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية في خانيونس، أن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين على الأقل مرصداً للمقاومة شرق خانيونس، مشيرةً إلى أن أحد الصاروخين لم ينفجر وجاري التعامل معه.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً للضبط الميداني شرق حي الشجاعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي ذات السياق ادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الهجوم على قطاع غزة جاء رداً على إطلاق حومة مفخخة تحمل مجموعة من البالونات من قطاع غزة وسقطت في أحد حقول المستوطنات القريبة من غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، أطلقت صباح الأحد، نيرانها بشكل متكرر، صوب نقطة رصد للمقاومة وأراض زراعية قرب موقع “صوفا” شرق مدينة رفح؛ دون إصابات.

كما فتحت دبابة “إسرائيلية” نيرانها أكثر من مرة وبشكل مكثف تجاه الأراضي الزراعية للمواطنين في ذات المنطقة.

المصدر: فلسطين اليوم