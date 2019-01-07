مقتل عائلة لبنانية من 5 أفراد في حادث سير في الولايات المتحدة

ألمت فاجعة جديدة بالاغتراب اللبناني، وهذه المرة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تسبب سائق مخمور بمقتل عائلة من 5 أفراد من مدينة بنت جبيل في الجنوب.

وفي التفاصيل ان المحامي عصام علي حبيب عباس وزوجته الدكتورة ريما عباس وأطفالهما الثلاثة، كانوا عائدين من عطلة رأس السنة في ولاية فلوريدا إلى مكان إقامتهم في ولاية ميتشيغن، عندما اصطدمت بسيارتهم رباعية الدفع، فجر اليوم، شاحنة بيك آب بيضاء كانت متجهة عكس السير، يقودها شخص مخمور، بحسب المحققين، ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارة عباس وإصابة الشاحنة بأضرار بالغة، ومقتل أفراد العائلة اللبنانية الخمسة، وسائق الشاحنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام