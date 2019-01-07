رئيس الجامعة اللبنانية يعلن تأجيل الإمتحانات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل بسبب حالة الطقس

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، في بيان، أنه “نظراً إلى حالة الطقس ومنعاً للإجحاف الذي يمكن أن يلحق بالطلاب القاطنين في المناطق الجبلية والنائية، تؤجل الإمتحانات في كافة الكليات والفروع والشعب والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الواقع فيه ٨/١/٢٠١٩ على أن تستأنف يوم الجمعة الواقع فيه ١١/١/٢٠١٩”.

وأوضح أن “الدروس تستمر كالعادة في جميع الكليات والفروع والشعب بإستثناء تلك المتواجدة في المناطق الجبلية حيث الطرقات مقطوعة”، طالباً من العمداء والمدراء التعامل بليونة مع كافة الحالات الخاصة.

المصدر: موقع المنار