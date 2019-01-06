قوى الأمن الداخلي تدعو المواطنين الى عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة والتأكد من حالتها قبل سلوكها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2019 - 21:12

قوى الأمن الداخلي تدعو المواطنين الى عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة والتأكد من حالتها قبل سلوكها

منذ 2 ساعة 6 January، 2019
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