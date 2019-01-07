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January 7 2019 - 00:34

المرابطون: لدعوة سوريا إلى القمة العربية الاقتصادية

منذ 2 ساعة 6 January، 2019
المرابطون
لبنان

توجهت الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين- المرابطون”، في بيان، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “لأخذ المبادرة واستكمال لم الشمل العربي في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، ودعوة قلب العروبة النابض ومركز الثقل الأساسي ومحجة كل العرب في الأيام القادمة، الجمهورية العربية السورية ورئيسها المنتصر على الإرهاب العالمي والاستعمار الحديث الرئيس بشار الأسد. حينئذ تكون هذه القمة فأل خير عميم على جميع العرب انطلاقا من بيروت، بعد صقيع عربي كاد أن يقضي بالموت والدمار على البشر والحجر على امتداد جغرافية الأمة من محيطها إلى خليجها العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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