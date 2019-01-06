محمد عبد السلام: السيد الحوثي التقى بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت

أعلن الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التقى اليوم الاحد المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث.

وفي معلومات نشرها على حسابه على الفايسبوك، قال عبد السلام إن السيد عبد الملك الحوثي أشار خلال اللقاء إلى العراقيل والخروق التي تواجه اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف تحالف العدوان، مؤكدا على أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق والبدء بتنفيذ الخطوات المتعلقة بالتهدئة في تعز.

واوضح الناطق باسم أنصار الله أن السيد الحوثي أكد لغريفيث أهمية صرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي، وأهمية الإفراج عن الأسرى وفقاً لما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، مستنكرا التباطؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها.

وكشف عبد السلام ان اللقاء تناول الاستعدادات للجولة المقبلة والتحضير لها بما يؤدي إلى عقد حوار سياسي ناجح يسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وإنهاء الحرب العدوانية.

المصدر: موقع المنار