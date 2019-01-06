البابا يدعو زعماء الإتحاد الأوروبي الى “التضامن” مع المهاجرين العالقين قبالة سواحل مالطا

دعا البابا فرنسيس الأحد القادة الأوروبيين إلى إبداء “تضامن ملموس” مع 49 مهاجرا لا يزالون عالقين على متن سفينتي إغاثة تابعتين لمنظمتين إنسانيتين وينتظرون موافقة دول على استقبالهم، وبعضهم ينتظر منذ أكثر من أسبوعين.

وقال البابا أمام آلاف المصلين المتجمعين في ساحة القديس بولس “منذ عدة أيام، ينتظر 49 شخصا انقذتهم في البحر المتوسط سفينتا إغاثة تابعتان لمنظمتين غير حكوميتين، برا آمنا يرسون فيه، إنني اوجه نداء عاجلا للقادة الأوروبيين لكي يبدوا تضامنا ملموسا تجاه هؤلاء الأشخاص”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية