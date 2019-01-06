خريس: لا قمة اقتصادية في بيروت من دون سوريا ومن دون حكومة

شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس على “الرصيد الكبير الهائل الذي تراكم من خلال دماء الشهداء وفكر الإمام الصدر، واننا من هذا الرصيد نقرر ما هي مصلحة الوطن ونواجه من يريد أن يهدر الوقت ويهدد الوطن بكيانه ووجوده في ساحة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب”.

كلام خريس جاء خلال الكلمة التي ألقاها باسم حركة “امل” في احتفال تأبيني في حسينية بلدة برج رحال، في حضور حشد من المعزين، وقدم للاحتفال مسؤول الحركة في البلدة ياسين غزال.

وقال: “ان المقاومة التي دحرت الكيان الصهيوني الغاصب تأسست ونهضت من بيوت جبل عامل ومن القرى والدساكر، وان بيت الفقيد هو احدها حيث كانت قيادة المقاومة تجتمع وتقرر مصير لبنان لا بل مصير الامة العربية والاسلامية، وان البيوت والناس التي وقفت ودفعت الاثمان الغالية في مواجهة الإحتلال وكان الشعب حصنا للمقاومة ومن هذه التجربة الناجحة اطلق الرئيس نبيه بري القاعدة الماسية (الشعب والجيش والمقاومة) وحققت المقاومة الانتصارات وستبقى حاجة وطنية مادية ومعنوية وفكرا وسلوكا”.

وأشار إلى “أن مصير لبنان لن يكون بيد اشخاص او فئات”، سائلا “من المسؤول عن المأساة الاقتصادية والاجتماعية والفساد؟ مشددا على “ان التحرك يجب أن يكون على المستوى الوطني وبرنامج واضح، ونحن في حركة امل مع مطالب الناس وحقوقهم”.

وعن القمة الاقتصادية العربية في بيروت أكد خريس “ان لا قمة في بيروت من دون سوريا ومن دون حكومة، وعليهم ان يبادروا الى المصالحة مع سوريا ودعوتها الى حضور القمة”، لافتا الى “ان لبنان يحتاج إلى سوريا اكثر من حاجة سوريا الى لبنان”، وداعيا إلى “التنازل عن الحصص لصالح الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام