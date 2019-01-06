مئات المحتجات من “السترات الصفراء” يتظاهرن في باريس

تجمعت مئات النساء من “السترات الصفراء” صباح الأحد في ساحة الباستيل وسط باريس لتقديم صورة “غير مسبوقة” للحركة، ذلك غداة الإحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة.

وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء، وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة ما عرقل حركة السير قبل ان يتوجهن الى ساحة الجمهورية.

وتظاهر حوالى 50 ألف شخص السبت في جميع أنحاء فرنسا في يوم التعبئة الثامن لحركة “السترات الصفراء” منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التي شابتها احيانا اعمال عنف.

وانطلقت حركة “السترات الصفراء” في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الفقيرة والوسطى ينددون بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية