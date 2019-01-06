التنظيم الشعبي الناصري دعا الى المشاركة في تظاهرة الأحد المقبل

دعت اللجنة النقابية في التنظيم الشعبي الناصري، في بيان، العمال والنقابات الى المشاركة في التظاهرة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل عند الثانية عشرة ظهرا من أمام فرع مصرف لبنان في صيدا الى ساحة النجمة، والى المشاركة في التظاهرة المركزية في بيروت يوم الأحد في 20 الحالي.

وطالبت اللجنة “بتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الصراعات الأنانية حول الحصص الوزارية، إيقاف الشحن والتوتير الطائفي الذي تلجأ اليه السلطة الحاكمة لتعزيز مواقعها، مما يلحق اضرارا بالوحدة الوطنية، استعادة أموال الدولة المنهوبة، رفض تحميل ذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية”.

ودعت الى “تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة واعتماد سياسات جديدة تقوم على تشجيع قطاعات الإنتاج الأساسية ورعايتها ومساعدتها على تصدير منتوجاتها، وذلك بهدف الحد من البطالة المستشرية ومن العجز في ميزان المدفوعات، توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة بكل أشكالها ولكل اللبنانيين، وضع لبنان على سكة الخلاص من النظام الطائفي الذي لم ينتج إلا العجز والفشل والفساد وتطبيق المواد الإصلاحية في الدستور كخطوة أولى على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام