فنيانوس تابع اوضاع الطرق ودعا الى التقيد بارشادات قوى الامن

يتابع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس منذ بدء العاصفة أوضاع الطرقات الدولية والأساسية، ومراكز جرف الثلوج على الطرق الجبلية.

وطلب فنيانوس من المواطنين التقيد بتوجيهات وإرشادات قوى الأمن الداخلي بخصوص الطرقات المفتوحة وعدم سلوك الطرقات الجبلية أثناء العاصفة إلا بعد التأكد من إمكانية عبورها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي ما زالت حركة الإقلاع والهبوط حتى الساعة منتظمة فيه ولم يحدث أي تأخير يذكر حتى الساعة، داعية المواطنين المتابعة في حال حدوث اي طارئ الإتصال على الرقم 03363699 الخاص بالمدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس بخصوص الطرق والاتصال على الرقم 03071965 الخاص بالمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين بخصوص المطار والطيران.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام