النائب ايهاب حمادة: عودوا إلى رشدكم وأسرعوا في تشكيل حكومة تنهض بأعباء هذا الشعب

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة في احتفال تأبيني في بلدة مشغرة: “لمن يغرد خارج السرب، عودوا إلى رشدكم وأسرعوا في تشكيل حكومة تنهض بأعباء هذا الشعب، وخصوصا أن المرحلة وصلت إلى حافة الهاوية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وعلى كل المستويات”.

وتابع: “أخرجوا من مصالحكم الضيقة وانظروا إلى الهدف الذي أنتم بسببه في السلطة وفي العمل السياسي، وجودكم هو لمصلحة هذا الشعب وفي خدمة الناس واللبنانيين، فليس الواقع الذي نراه هو على هذه الشاكلة، إن بعض من في السلطة يسعى لأن يكون اللبنانيون خدما له، ولكننا وفي ظل كل التقديمات إنما نراهن على حكمة الحكماء في هذا البلد”.

وأكد “ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة”، وقال: “لنسرع في تشكيل حكومة بعيدا من الخيارات الخارجية وبعيدا من العلاقة مع الخارج ومن المصالح الضيقة، فلننظر إلى مستقبل بلدنا وإلى مستقبل أبنائنا ولننظر إلى واقعنا حيث أن المؤشرات تشير إلى أن هذا الشعب لم يعد يحتمل هذا التلكؤ وهذا التباطؤ، إننا نرغب من الجميع أن يقرأوا بحقيقة وبأسلوب واضح انتخابات 2018 وأن يعلموا حق العلم أن المعادلات تغيرت وأن الصورة والمشهد الذي نتج من خلال إنتخابات 2018 هو المشهد الحقيقي الذي يعبر عن اللبنانيين، فانطلقوا من خلال قراءة صحيحة لهذا المشهد وعودوا إلى رشدكم ولنعد إلى ممارسة السلطة والسياسة من خلال نظرتنا الحقيقية والعميقة لها، وهي النظرة التي تقول إن الساسة يشكلون رعاة للناس ومصالح الناس ولا يشكلون أسيادا لعبيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية