استعدادات للعاصفة في البقاع الغربي

بدأت الاستعدادات للعاصفة في منطقتي راشيا والبقاع الغربي، حيث اعطى قائمقاما راشيا نبيل المصري والبقاع الغربي وسام نسبيه، توجيهات للبلديات واتحادات البلديات لاتخاذ اعلى درجات الجهوزية لمواكبة العاصفة الثلجية وتفعيل الاجراءات الميدانية لفتح الطرقات وفك عزلة القرى بشكل سريع، عبر العمل المتواصل على الارض وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني والقوى الامنية ووزارة الاشغال.

كما وضعت عشرات الاليات من جرافات وسيارات الدفاع المدني وقاطرات الانقاذ بتصرف البلديات.

وكانت الثلوج غطت الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1300 متر خصوصا في عين عطا، ينطا، حلوى ودير العشاير، كما هطلت الامطار بغزارة مسببة سيولا ومستنقعات على الطرقات، في حين تكلل جبل الشيخ بالابيض.

وأسهمت الامطار بشكل ملحوظ في ارتفاع منسوب المياه في مجرى الليطاني، ونسبيا في بحيرة القرعون، وتؤشر حال الطقس الى مزيد من هطول الامطار والثلوج حيث من المتوقع ان تغطي القرى التي ترتفع 800 م عن سطح البحر وفق الارصاد الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية