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January 6 2019 - 12:47

انهيارات وتوقف حركة الملاحة في صيدا

منذ 2 ساعة 6 January، 2019
ميناء صيدا
ميناء صيدا
لبنان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا  ان العاصفة والامطار الغزيرة تسببت بإنهيار حائط وبعض الاشجار في حي كفرشوبا على طريق المية ومية – شرق صيدا.
وأدى انهيار الحائط والاشجار الى اقفال طريق فرعي مؤدي الى الحي، وتضرر عدد من السيارات المتوقفة في المكان دون وقوع اصابات، اضافة الى تضرر شبكة الكهرباء وانقطاع الاسلاك.
وعلى الفور، اعاد عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بلدية صيدا بالتعاون مع بلدية المية ومية فتح الطريق.
الى ذلك، شلت العاصفة حركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدا بسبب الأنواء، فيما تساقطت الأمطار بغزارة وتشكلت السيول على جوانب الطرق وسط تدن بدرجات الحرارة.

المصدر: الوكالة الوطنية

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