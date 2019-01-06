انهيارات وتوقف حركة الملاحة في صيدا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا ان العاصفة والامطار الغزيرة تسببت بإنهيار حائط وبعض الاشجار في حي كفرشوبا على طريق المية ومية – شرق صيدا.

وأدى انهيار الحائط والاشجار الى اقفال طريق فرعي مؤدي الى الحي، وتضرر عدد من السيارات المتوقفة في المكان دون وقوع اصابات، اضافة الى تضرر شبكة الكهرباء وانقطاع الاسلاك.

وعلى الفور، اعاد عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بلدية صيدا بالتعاون مع بلدية المية ومية فتح الطريق.

الى ذلك، شلت العاصفة حركتي الملاحة والصيد البحري في مرفأ صيدا بسبب الأنواء، فيما تساقطت الأمطار بغزارة وتشكلت السيول على جوانب الطرق وسط تدن بدرجات الحرارة.

المصدر: الوكالة الوطنية