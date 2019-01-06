أبرز التطورات على الساحة السورية: 6_1_2019

إدلب وريفها:

ـ نفذ الجيش السوري عمليات مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية في قريتي الزرزور والفرجة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، رداً على خروقاتها المتكررة لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

حماه وريفها:

ـ أحبط الجيش السوري المتمركز في قرية شليوط شمال مدينة محردة بريف حماه الشمالي الغربي، محاولة تسلل لإرهابيي ما يسمى “جيش العزة” من قرية الزكاة باتجاه القرى الآمنة والقطعات العسكرية العاملة على حمايتها.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري العاملة بريف حماه الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لـ “جيش العزة” متسللة من محور بلدة لحايا في الريف الشمالي لحماه وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها.

دير الزور وريفها:

ـ انسحب مسلحو “قسد” من قرية الكشكية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بسبب حالة التوتر بينهم وبين الأهالي على خلفية مقتل عدد من المدنيين أثناء مداهمة “قسد”، أحد المنازل في القرية يوم أول أمس.

الرقة وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، استهدفت دورية لـ “قسد” في منطقة “الفروسية” بمدينة الرقة، دون ورود معلومات عن اصابات.

حلب وريفها:

ـ توصلت “هيئة تحرير الشام” مع الوفد المفاوض عن مدينة الأتارب بريف حلب الغربي لاتفاق لإنهاء التوتر عقب الاشتباكات بين “الهيئة” و”كتائب ثوار الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” في محيط مدينة الأتارب، وقصف “الهيئة” للمدينة وحشدها عسكريا لدخولها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين جراء استهداف “الهيئة” بالقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة مدينة الأتارب.

ونص الاتفاق على حل فصيلي “ثوار الشام وبيارق الإسلام” المتواجدين في مدينة الأتارب، وتبعية الأتارب أمنياً وعسكرياً لـ “الهيئة”، وإدارياً وخدمياً لـ “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “الهيئة”.

كما نص الاتفاق على عدم السماح لمسلحي ومسؤولي فصائل “درع الفرات” بالعودة إلى الأتارب.

ـ سلم المسلحون المتبقون من “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” في بلدتي الجينة والأبزمو بريف حلب الغربي، أسلحتهم لـ “هيئة تحرير الشام”، بوساطة من وجهاء المنطقة.

ـ طلب ما يسمى “الجيش الوطني _الجيش الحر” المدعوم تركيّاً، من الفصائل العاملة في منطقتيّ “درع الفرات” و”غصن الزيتون” الاستنفار والتجمع بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، للتصدي لـ “هيئة تحرير الشام” التي أنهت وجود “حركة نور الدين الزنكي _الجبهة الوطنية للتحرير” في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي بشكل كامل.

ـ قُتل شخصٌ إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ فرق مسلحو “هيئة تحرير الشام” بالرصاص تظاهرة لأهالي مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي مساء يوم أمس، نددت بحشد “الهيئة” عسكرياً للسيطرة على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي