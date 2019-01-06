وجيه البعريني اعرب عن تفاؤله بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية

اعرب رئيس تجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني خلال استقباله في دارته في وادي الريحان عكار وفودا، عن تفاؤله بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية، “وحتما بعد ذلك سيتم دعوتها الى القمة الاقتصادية التي ستعقد في لبنان”، وقال: “هناك فرصة جديدة تلوح بالافق لعودة لم الشمل العربي في اطار توحيد الموقف ورص الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد العرب”.

وفي الشان المحلي، قال: “نامل في ان تنتهي الاتصالات والمشاورات وتبصر الحكومة النور، لان البلد لم يعد يحتمل المماطلة في ظل معاناة اقتصادية ومعيشية صعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية