مراسل المنار: طيران العدوان يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة #الحديدة اليمنية ويشن غارة على مصنع نانا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 6 2019 - 00:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة الأحد وسرعة رياح تتخطى 90 كلم بالساعة مع عواصف رعدية وثلوج تلامس ليلاً الألف متر
المغلس: تنصل قوى العدوان من اتفاق السويد يؤثر سلبا على مسار الحل السياسي ويفقد ثقة الجميع بالأمم المتحدة
مصادر يمنية: طيران تحالف العدوان السعودي الأميركي يخرق اتفاق وقف اطلاق النار ويستهدف مصنعاً في مدينة الحديدة
مصادر يمنية: مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يصدون هجوما لقوى العدوان شمال حرض بمحافظة حجّة
سانا: وحدات الجيش السوري بريف حماه الشمالي تسهتدف مجموعات متسللة تابعة لـ"جيش العزة" وتوقع قتلى بينهم
وحدات الجيش السوري تنفذ عمليات مكثفة على مواقع الارهابيين بريف ادلب الجنوبي الشرقي ردا على خروقاتهم المتكررة
الخارجية السورية تطالب بوقف المجازر بحق المدنيين السوريين التي تهيء الظروف لتنظيم داعش الارهابي بالتمدد من جديد
نائب رئيس حزب الشعب التركي: أردوغان أيّد الاحتلال الأميركي للعراق وتدخّل في شؤون سوريا ومسؤول عن جرائم الارهابيين فيها
اعلام العدو: اطلاق نار على مستوطنة مجدال عوز قرب بلدة "بيت فجار" بمحاذاة مدينة بيت لحم
الصحة الفلسطينية: اصابة 4 فلسطينيين بجروح بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب رفح
مصادر أمنية مصرية: مقتل ضابط شرطة بانفجار أثناء تفكيك عبوة ناسفة عثرت عليها قوات الأمن أمام كنيسة في مدينة نصر بالقاهرة
الرئيس المصري خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة: القضية الفلسطينية ستظل الأولوية في سياسة مصر الخارجية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدعم الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
المجر: تظاهرة في بودابست مناهضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بسبب إقرار قانون يجيز إطالة مدة العمل
فرنسا: مواجهات في باريس وعدد من المدن بين محتجي "السترات الصفراء" والشرطة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بمواجهتهم
البرازيل: نشر قوات فدرالية في مدن ولاية سيارا شمال شرق البلاد للحد من انتشار أعمال العنف التي تقوم بها "عصابات اجرامية"
مراسل المنار: طيران العدوان يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة #الحديدة اليمنية ويشن غارة على مصنع نانا
منذ 32 mins
5 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
مقتل ضابط بانفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بجوار كنيسة بالقاهرة
مقتل خبير متفجرات أثناء تفكيك عبوة ناسفة بجوار كنيسة شرقي #القاهرة (سبوتنيك)
وزارة الصحة في غزة: اصابة ٤ فلسطينيين تتراوح جروحهم بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب مدينة رفح
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}