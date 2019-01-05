وزارة الصحة في غزة: اصابة ٤ فلسطينيين تتراوح جروحهم بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 22:32
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الخارجية السورية تطالب بوقف المجازر بحق المدنيين السوريين التي تهيء الظروف لتنظيم داعش الارهابي بالتمدد من جديد
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سانا: الجهات المختصة تعثر على مستودع للأسلحة والذخيرة بينها أميركية و"اسرائيلية" الصنع من مخلفات الارهابيين بريف درعا
اليمن: وصول موفد الأمم المتحدة مارتن غريفيث الى صنعاء لإجراء محادثات تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة
مصادر يمنية: مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على 3 مواقع بعد دحر قوى العدوان منها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء
مصادر يمنية: مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يصدون هجوما لقوى العدوان شمال حرض بمحافظة حجّة
مصادر يمنية: استشهاد 3 مدنيين واصابة 2 آخرين اثر غارتين لقوى العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبا بمحافظة الجوف
الرئيس المصري خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة: القضية الفلسطينية ستظل الأولوية في سياسة مصر الخارجية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدعم الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
تكتل نواب بعلبك الهرمل يطالب بضبط الوضع الأمني وملاحقة المعتدين على البيئة وإنارة طريق ضهر البيدر ومعالجة وضع الكهرباء
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: نتابع رفع التعديات عن حرم قناة القاسمية وجلسات الخبرة للكشف على المؤسسات الصناعية بقاعا
وزارة الداخلية في غزة: القبض على 5 من المهاجمين على مكاتب قناة فلسطين وهم من عناصر حركة فتح بسبب عدم استلامهم مرتباتهم
فرنسا: مواجهات في باريس وعدد من المدن بين محتجي "السترات الصفراء" والشرطة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بمواجهتهم
البرازيل: نشر قوات فدرالية في مدن ولاية سيارا شمال شرق البلاد للحد من انتشار أعمال العنف التي تقوم بها "عصابات اجرامية"
وزارة الصحة في غزة: اصابة ٤ فلسطينيين تتراوح جروحهم بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب مدينة رفح
منذ 44 mins
5 January، 2019
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