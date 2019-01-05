وزارة الصحة في غزة: اصابة ٤ فلسطينيين تتراوح جروحهم بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 22:32

وزارة الصحة في غزة: اصابة ٤ فلسطينيين تتراوح جروحهم بين متوسطة وطفيفة جراء انفجار عرضي في منزل غرب مدينة رفح

منذ 44 mins 5 January، 2019
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