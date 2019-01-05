مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 5-1-2019

منخفضٌ جويٌ ينافسُ المنخفضَ السياسيَ الذي يُسَيطرُ على لبنانَ، وصقيعٌ مُناخيٌ كذاكَ الحكوميِ الذي لا توقعاتٍ بانحسارهِ في الوقتِ القريب..

وان كانت عاصفةُ الطقسِ طبيعيةٌ في موسمِ الشتاء، فاِنَ العاصفةَ السياسيةَ المستَحكِمَةَ بلبنانَ لم ولن تكونَ طبيعيةً في بلدٍ مَلَّ اهلُهُ الفُصولَ السياسيةَ غيرَ المستقرة..

منخفضٌ جويٌ غيرُ مسبوقٍ هذا العام، كما استقرَ رأيُ خبراءِ الاحوالِ الجوية، متوقعينَ رياحاً قويةً وامطاراً غزيرةً وثلوجاً ستَتَساقَطُ على ارتفاعاتٍ متدنيةٍ معَ تقدمِ ايامِ العاصفة..

سياسياً لا تَقدُمَ مرصوداً في اجواءِ التأليف، اما افكارُ الوزير جبران باسيل الخمسة فقد رِفِضَت من قبلِ الرئيس سعد الحريري على ما قالت مصادرُ متابعةٌ للمنار، ورغمَ المشاوراتِ والاتصالاتِ فلا حرارةَ تَرفَعُ الحَراكَ الحكوميَ عن حرارتهِ التي تلامسُ الصفر، وسْطَ استياءِ الجميعِ وتأكيدِ الجميع الاّ مشكلةَ خارجيةً واَنَ العُقَدَ داخلية..

رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري استغرَبَ ما سَمّاهُ الدورانَ حولَ الحلِ الواضحِ لمسألةِ تمثيلِ اللقاءِ التشاوري في الحكومة، واللقاءُ أكدَ عبرَ النائب عبد الرحيم مراد أنَه لا زال عند مواقفه، وأن المبادرةَ الاولى معَهُم كلقاءٍ تشاوريٍ قد توقفت لأسبابٍ معروفة. اما موقفُ حزبِ الله المعروفُ، فقد جَدَدَه نائبُ امينهِ العام الشيخ نعيم قاسم:

ما يَهُمُ حزبَ الله هو أن يتمثلَ اللقاءُ التشاوري، وان تُنجَزَ التشكيلةُ الحكوميةُ باسرعِ وقت، اما المسؤوليةُ في التشكيلِ فتقعُ على عاتقِ رئيسِ الحكومة المكلَّف بحَسَبِ الشيخ قاسم..

المصدر: قناة المنار