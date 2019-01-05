بولتون يصل الى كيان العدو الاسرائيلي

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون السبت إلى كيان العدو الاسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي بولتون مساء يوم غد الأحد مع رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى تركيا الاثنين المقبل.

وبحسب وسائل اعلام العدو “سيتصدر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين الإسرائيليين والأتراك”.

وأضافت وسائل اعلام العدو أن “زيارة بولتون تأتي للتمهيد لجولة سيبدأها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو نهاية الأسبوع المقبل وتشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر الكويت”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية