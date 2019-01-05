الرئيس المصري يؤكد دعمه استقرار السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت دعم القاهرة الكامل لاستقرار السودان وأهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك خلال استقباله المساعد الأول للرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن “السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”، وأضاف أن “الرئيس المصري أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا”.

وتابع المتحدث أن “اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الذي توج في الآونة الاخيرة بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا التي عقدت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في الخرطوم”، وقال إنه “تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما وتعزيز النقل النهري”.

من جانبه، أعرب الميرغني عن “تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية