الجيش اللبناني: توقيف مطلق النار على محال تجارية في الأوزاعي

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني على شخص لإطلاقه النار بطريقة عشوائية على محال تجارية في محلة الاوزاعي(جنوب بيروت).

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت “نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة الجناح، المدعو حسن المقداد الذي ظهر في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بتاريخ سابق، وهو يقوم بإطلاق النار بطريقة عشوائية على محال تجارية في منطقة الأوزاعي، كما ضبطت بحوزته سلاحا حربيا”.

ولفت البيان الى ان “التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام