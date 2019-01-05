البرازيل: جنود ينتشرون في شمال شرق البلاد لمواجهة أعمال العنف

انتشرت قوات برازيلية في شمال شرق البرازيل السبت للحد من انتشار أعمال العنف التي تقوم بها عصابات اجرامية في “فورتاليزا” عاصمة ولاية سيارا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقال الأمين الوطني للأمن العام غيلهيرم تيوفيلو إنه “من المقرر ان يسير نحو 300 جندي دوريات بحلول نهاية الأسبوع في مدن الولاية للحد من أعمال التخريب”.

وأضافت المصادر “تم توقيع أمر التدخل الجمعة من قبل الوزير الجديد للعدل والأمن العام سيرجيو مورو الذي كان قاضي مكافحة الفساد، وذلك بعد تعدد الهجمات على الحافلات والمباني العامة والتي نسبتها الوزارة إلى جماعات اجرامية”.

ولفتت المصادر الى انه “تم توقيف نحو 50 شخصا كما قتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة”، وتابعت “قرر العديد من أصحاب المحال التجارية في المنطقة إغلاق محالهم واضطر السكان الى ملازمة منازلهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية