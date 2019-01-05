السيسي وعباس يبحثان في القاهرة التطورات على الساحة الفلسطينية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة، وبحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والمساعي المبذولة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان له أن “السيسي قال خلال اللقاء إن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية، مؤكدا استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية”.

وأضاف المتحدث أن “السيسي وعباس بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني”، وتابع ان “السيسي أكد على مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية