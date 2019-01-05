عراقجي: ايران تدعم مسيرة السيادة الشعبية والانتخابات في افغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 19:14

عراقجي: ايران تدعم مسيرة السيادة الشعبية والانتخابات في افغانستان

منذ 1 ساعة 5 January، 2019
أخبار موقع المنار

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