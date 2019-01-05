عراقجي: ايران تدعم مسيرة السيادة الشعبية والانتخابات في افغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2019 - 19:14
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الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة الأحد وسرعة رياح تتخطى 90 كلم بالساعة مع عواصف رعدية وثلوج تلامس ليلاً الألف متر
نائب رئيس حزب الشعب التركي: أردوغان أيّد الاحتلال الأميركي للعراق وتدخّل في شؤون سوريا ومسؤول عن جرائم الارهابيين فيها
واشنطن بوست: ترامب وأروغان اتفقا باتصال هاتفي على أن تحارب تركيا داعش وتدير الأراضي التي تخليها أميركا بسوريا
الخارجية السورية تطالب بوقف المجازر بحق المدنيين السوريين التي تهيء الظروف لتنظيم داعش الارهابي بالتمدد من جديد
الأهرام العربي: من المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية مسألة وقت
"قوات سوريا الديموقراطية": لا مفر من التوصّل إلى حل مع الحكومة السورية لأن مناطقنا هي جزء من سوريا
سانا: الجهات المختصة تعثر على مستودع للأسلحة والذخيرة بينها أميركية و"اسرائيلية" الصنع من مخلفات الارهابيين بريف درعا
النائب العراقي منصور البعيجي: تحالف البناء سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق حال عرضه على البرلمان
اليمن: وصول موفد الأمم المتحدة مارتن غريفيث الى صنعاء لإجراء محادثات تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة
مصادر يمنية: مقاتلو الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على 3 مواقع بعد دحر قوى العدوان منها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء
مصادر يمنية: استشهاد 3 مدنيين واصابة 2 آخرين اثر غارتين لقوى العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبا بمحافظة الجوف
الرئيس المصري خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة: القضية الفلسطينية ستظل الأولوية في سياسة مصر الخارجية
الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدعم الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
تكتل نواب بعلبك الهرمل يطالب بضبط الوضع الأمني وملاحقة المعتدين على البيئة وإنارة طريق ضهر البيدر ومعالجة وضع الكهرباء
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: نتابع رفع التعديات عن حرم قناة القاسمية وجلسات الخبرة للكشف على المؤسسات الصناعية بقاعا
وزارة الداخلية في غزة: القبض على 5 من المهاجمين على مكاتب قناة فلسطين وهم من عناصر حركة فتح بسبب عدم استلامهم مرتباتهم
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبي يتحمل تبعات عدم تنفيذ آلية التبادل المالي مع إيران
وكالة إرنا: البحرية الإيرانية ستنشر أحدث قطعها البحرية الفرقاطة المدمرة "سهند" أواخر آذار مارس المقبل في المحيط الأطلسي
فرنسا: صدامات في باريس بين محتجين من "السترات الصفراء" وعناصر قوى الأمن الذين استخدموا القنابل المسيلة للدموع بمواجهتهم
الشرطة الأميركية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث إطلاق نار وقع داخل صالة للبولينغ في كاليفورنيا
رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين سوريا وايران يعلن عن انشاء مركز للتجار الايرانيين في دمشق قريبا
عراقجي: ايران تدعم مسيرة السيادة الشعبية والانتخابات في افغانستان
منذ 1 ساعة
5 January، 2019
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