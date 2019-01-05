محمد نصر الله: على البعض التراجع خطوة للوراء لمعالجة تشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب محمد نصرالله أن “العقدة الحكومية لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي تقدم وكل الإشارات تشير إلى المراوحة السلبية”، وتابع ان “تحديد إمكانية المعالجة يتعلق بشكل مباشر بالأطراف المعنيين بإعاقة توليد الحكومة”.

واضاف نصر الله في حديث له السبت “يمكن أن تولد الحكومة بعد ساعة إذا تراجع من يجب ان يتراجع خطوة إلى الوراء، ويمكن أن تتمدد الأزمة لشهور إضافية إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه”، واوضح ان “اللقاء التشاوري تراجع عما كان يطالب به بتسمية أحد أعضائه والمطلوب من الأطراف الأخرى خطوة إلى الوراء لمعالجة تشكيل الحكومة”.

وفيما أمل نصر الله ان “ينعم الشعب اللبناني بأسرع وقت ممكن بمشاهدة حكومة واقعية فعلية موجودة”، لفت الى أن “ولادة الحكومة لا تكفي وليست هي المطلب الأساسي للشعب اللبناني بل المطلوب بدء حل الأزمات والحكومة ستكون أمام امتحان كبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام