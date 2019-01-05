“الفضاء الروسية” تطالب “ناسا” بتوضيحات حول أسباب تأجيل زيارة رئيسها للولايات المتحدة

طالبت وكالة الفضاء الروسية السبت بتفسيرات من وكالة الفضاء الأميركية (الناسا) بعد تأجيل الأخيرة لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها الى الولايات المتحدة رئيس الوكالة الروسية ديميتري روغوزين.

وقالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” في بيان لها إنها “تنتظر تفسيرات رسمية لموقف الناسا”، وشددت على أن “زيارة روغوزين كانت مقررة بناء على دعوة مسبقة”.

وكان من المقرر أن يزور روغوزين الولايات المتحدة في شباط/فبراير المقبل، لكن الناسا قالت الجمعة إنها “أجلت زيارته إلى أجل غير مسمى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية