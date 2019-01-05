الشيخان العيلاني وجبري: للإسراع بتشكيل الحكومة والإلتفاف حول المقاومة

استقبل إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني السبت الأمين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري، حيث جرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وأن العقد والعقبات التي تواجهها من الممكن تجاوزها وذلك من خلال الإبتعاد عن لغة التحدي والتصعيد التي هي وبالتأكيد، تنعكس سلبا على المواطن اللبناني”.

وحول الاوضاع في فلسطين المحتلة، جرى التنبيه خلال اللقاء من “خطورة الوضع هناك وان الإنقسام الفلسطيني لا يخدم إلا العدو الصهيوني”.

وشدد الشيخان العيلاني وجبري على “ضرورة الإلتفاف حول المقاومة لأنها السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات وأن الحوار بين الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لخروجهم من ازمتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام