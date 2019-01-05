خريس: الجهوزية موجودة لمواجهة أي اعتداء من العدو الاسرائيلي على لبنان

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس على “الجهوزية لمواجهة أي اعتداء من العدو الاسرائيلي على لبنان”، وتابع “على رغم التهديدات الاسرائيلية المتكررة لن تقدم اسرائيل على اعتداء او عمل عسكري واسع كالسابق في تموز او غيره”.

وقال خريس في حديث له السبت “استبعد هذا الأمر رغم وجود خروقات جوية وبحرية وبرية، والاعتداء الذي حصل أخيرا على سوريا انطلقت فيه صواريخ إسرائيلية من لبنان ما يشكل خرقا إسرائيليا واضحا”، واعتبر ان “نتنياهو يهرب من فضائحه وفساده وزوجته الى استخدام موضوع الانفاق ضد لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام