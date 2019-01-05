استشهاد 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين إثر غارتي العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبا في حجة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 5 2019 - 17:31

استشهاد 3 مواطنين وإصابة اثنين آخرين إثر غارتي العدوان على منطقة المخافي بمديرية مستبا في حجة (وسائل اعلام يمنية)

منذ 1 ساعة 5 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة